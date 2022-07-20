ИКАО признала причастность властей Белоруссии к обману пилотов Ryanair

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Совет Международной организации гражданской авиации ICAO пришел к выводу, что заведомо ложная информация о бомбе на борту самолета Ryanair, из-за которой экипаж вынудили сесть в Минске 23 мая 2021 года, была доведена до пилотов по указанию высокопоставленных чиновников правительства Белоруссии.

Об этом говорится в сообщении на сайте ИКАО. Совет уведомил, что завершил обсуждение инцидента и решительно осуждает действия властей Белоруссии как незаконное вмешательство. Выводы совета базируются на новой информации и документах, поступивших после публикации промежуточного доклада в январе, а также на беседе с минским диспетчером, который в день вынужденной посадки рейса вел переговоры с его экипажем, и его аудиопоказаниях.

"После рассмотрения итоговых результатов проверки фактов Совет ICAO признал, что угроза взрыва бомбы в отношении рейса FR4978 Ryanair была заведомо ложной и угрожала его безопасности, и, кроме того, что угроза была доведена до сведения летного экипажа по указанию высокопоставленных должностных лиц правительства Белоруссии", - заявил совет.

В ИКАО считают, что действия Белоруссии нарушают Конвенцию о борьбе с незаконными актами против безопасности гражданской авиации (Монреальская конвенция) и Конвенцию о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция).

"Совет поручил ИКАО довести выводы отчета по рейсу Ryanair FR4978 до сведения всех государств-членов ИКАО, а также доложить о нарушениях Белоруссией Чикагской конвенции на предстоящей 41-й сессии Ассамблеи ICAO (27 сентября - 7 октября 2022), а также разместить отчет для доступа общественности и СМИ на сайте агентства. Он также просил председателя Совета направить отчет об установлении фактов и соответствующие решения Совета по нему генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу для рассмотрения и принятия любых соответствующих мер", - говорится в заявлении.

В январе в докладе ИКАО говорилось, что сигнал об угрозе взрыва на борту Ryanair, который передали пилотам и из-за которого их вынудили сесть в Минске, был ложным. Затем в ИКАО назвали неполной информацию, которую Минск предоставил по инциденту.

23 мая 2021 года самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске, по пути к посадке его сопровождал белорусский истребитель. После посадки с рейса сняли тогдашнего оппозиционера Романа Протасевича, одного из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Вместе с ним была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России Софья Сапега.

После этого Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели санкции против Белоруссии, а ИКАО начала расследование.

В Минтрансе Белоруссии заявляли, что у ИКАО нет никаких серьезных фактов, чтобы обвинить Минск в нарушении правил в инциденте с Ryanair, иначе доклад о расследовании не готовился бы так долго.

В декабре 2021 года The New York Times сообщила, что диспетчер, которому было поручено сообщить пилотам рейса о бомбе и настоять, чтобы они развернулись в Минск, летом 2021 года бежал из Белоруссии и рассказал польским властям свою версию событий. По его словам, пока решалась судьба рейса, в диспетчерской находился офицер КГБ Белоруссии, который "в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу".

Сапега после задержания призналась под видеозапись, редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". В мае 2022 года Гродненский областной суд приговорил ее к шести годам колонии за разжигание вражды и незаконный сбор либо распространение информации о частной жизни. Она попросила президента Александра Лукашенко о помиловании.

Протасевич после задержания признал вину по статье об организации массовых беспорядков. Следствие по его делу продолжается.