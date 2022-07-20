Минтранс Белоруссии отверг выводы ИКАО по посадке самолета Ryanair

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минтранс Белоруссии полностью не согласно с выводами Международной организации гражданской авиации ИКАО, отчет организации по инциденту с рейсом Ryanair "не выдерживает никакой критики", заявил "БелТА" директор департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский.

Совет ИКАО сообщил, что по итогам расследования пришел к выводу, что заведомо ложное сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair, из-за которой экипаж вынудили отклониться от курса сесть в Минске 23 мая 2021 года, было доведено до пилотов по указанию высокопоставленных чиновников правительства Белоруссии.

"Он (документ - ИФ) категорически неприемлем и дискредитирует ИКАО как международный технический орган, который занимается гражданской авиацией. Мы категорически с ним не согласились, - сказал Сикорский. - Официальный представитель Российской Федерации, член совета ИКАО также не согласился с этим отчетом, указал на ряд ошибок, неточностей, неавиационных, необъективных подходов".

"Во всех документах ИКАО написано, что любое расследование проводится не для того, чтобы найти виновных, а чтобы исключить подобные события в будущем. А в настоящее время угрозу авиационной безопасности представляет так называемый телефонный экстремизм, и это объективная проблема, которой ИКАО должна заниматься", - заявил он.

Совет ИКАО сообщил, что его окончательные выводы основываются на новой информации и документах, поступивших после публикации промежуточного доклада в январе, а также на беседе с минским диспетчером, который в день вынужденной посадки рейса вел переговоры с его экипажем, и его аудиопоказаниях.

Совет осудил действия властей Белоруссии в рассмотренном инциденте и обвинил Минск в нарушении Конвенции о борьбе с незаконными актами против безопасности гражданской авиации (Монреальская конвенция) и Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Выводы совета должны быть направлены генсеку ООН Антониу Гутерришу.

23 мая 2021 года самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске после того, как белорусский диспетчер сообщил пилотам об угрозе взрыва на борту. После посадки с рейса сняли тогдашнего оппозиционера Романа Протасевича, одного из создателей телеграм-канала Nexta, и его подруга, гражданка России Софья Сапега.

После этого инцидента Евросоюз, США и ряд стран ввели санкции против Белоруссии. В Минске настаивают, что обязаны были проверить самолет, чтобы исключить возможность теракта.