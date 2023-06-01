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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Вопрос о передаче Софьи Сапеги в Россию рассмотрит суд в Смоленске

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы направил на рассмотрение в Промышленный районный суд Смоленска представление ФСИН о передаче в Россию осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Суд принял такое решение, поскольку последнее место регистрации Сапеги в России было в Смоленске.

Промышленный суд должен будет определить порядок отбывания наказания, назначенного Сапеге в Белоруссии, в соответствии с российским законодательством.

середине апреля Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Представление ФСИН России о передаче Сапеги на родину поступило в Пресненский суд в конце апреля.

Студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России Сапега и один из создателей белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич 23 мая 2021 года были в Минске сняты с рейса Ryanair. Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, был принужден приземлиться в Минске.

В июне 2022 года Сапега была приговорена в Белоруссии к шести годам лишения свободы за разжигание социальной вражды и незаконный сбор персональных данных. В помиловании ей было отказано.

3 мая 2023 года Минский областной суд приговорил Романа Протасевича к 8 годам колонии. 22 мая его помиловали.

Ryanair Пресненский суд Роман Протасевич Смоленск ФСИН Белоруссия Софья Сапега
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