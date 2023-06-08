Власти Новой Каховки заверили, что вода в водозаборе и артезианских скважинах пригодна для питья

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Экспертиза воды в Новокаховском городском округе, частично затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, показала ее соответствие санитарным нормам, сообщил журналистам глава муниципалитета Владимир Леонтьев.

"Проведены анализы воды из основного водозабора и всех артезианских скважин. Получены результаты. По химическим показателям и бактериологическим вода соответствует (нормам - ИФ) и может употребляться для питья в том числе", - сказал он в видеообращении, которое опубликовано в телеграм-канале администрации.

Леонтьев уточнил, что замеры будут проводиться ежедневно.

Ранее он сообщал о затоплении системы водоснабжения и водоотведения города.

В ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.