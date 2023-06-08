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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Херсонские власти оценили ущерб от разрушения затопленных домов более чем в 1,5 млрд руб.

Херсонские власти оценили ущерб от разрушения затопленных домов более чем в 1,5 млрд руб.
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Прямой ущерб от разрушений домов в Херсонской области в результате прорыва Каховской ГЭС превысит 1,5 млрд рублей, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.

"Только после полного схода воды предстоит приступить к расчётам объёмов ущерба и оценки сложившейся ситуации. Но уже сейчас есть все основания полагать, что только прямой ущерб от разрушений жилого фонда в регионе превысит 1,5 миллиарда рублей", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

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По его словам, основной пик подъёма воды пройден, наблюдается спад в Новокаховском городском округе, но ещё огромные территории Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются под водой. Всего эвакуированы 5 тысяч человек, 62 госпитализированы.

"На первом этапе ликвидации последствий восстановим нарушенное водоснабжение, размытые дороги, жизненно важную инфраструктуру. Объём работы большой, поэтому о снятии режима ЧС заявлять ещё очень преждевременно", - отметил Сальдо.

Херсонская область Владимир Сальдо
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