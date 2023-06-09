ЦБ РФ ожидает локального максимума по годовой инфляции в конце 2023 года - начале 2024 года

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ прогнозирует локальный максимум годовой инфляции в конце 2023 года - первой половине 2024 года; вероятность дефляции в этом году, по оценке регулятора, равна нулю.

"Что касается локального максимума годовой инфляции, мы ожидаем, что это будет где-то в конце этого года - первой половине следующего года. Точную дату назвать невозможно", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин исключил дефляцию в этом году. "Вероятность годовой дефляции в этом году равна нулю в любой из месяцев, поскольку, как мы уже отметили и вы сами видите в статистике, показатели годовой инфляции в мае уже начали ускоряться. Последняя точка по недельным данным - 2,6% год к году. По мере того, как из расчета годовой инфляции будут уходить очень низкие отрицательные значения лета прошлого года, годовая инфляция заметно повысится в течение лета и осени. Поэтому об отрицательных темпах годовой инфляции говорить совсем неуместно", - заявил он.