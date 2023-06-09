По делу об отравлении "Мистером Сидром" задержан предполагаемый поставщик спирта

Еще один подозреваемый объявлен в розыск

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Следствие ходатайствуют об аресте лиц, предположительно, причастных к хищению метилового спирта с полицейского склада в Самарской области, из которого производили "Мистер Сидр". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в пятницу. Употребление этого напитка вызвало массовое отравление в нескольких регионах.

Подозреваемыми по делу проходят Дмитрий и Алексей Егоровы, которые, по данным следствия, в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным в мае похитили со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" шесть тонн метилового спирта.

"Спирт был продан Артему Айрапетяну, который осуществлял нелегальные поставки спирта Анару Гусейнову. В результате ядовитое вещество было использовано при производстве спиртосодержащего напитка, который поставлен в ряд регионов России", - говорится в сообщении.

Суд в Ульяновске ранее арестовал владельца "Анди" Анара Гусейнова сроком на два месяца, до 4 августа, включительно.

В настоящее время Айрапетян задержан, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В отношении Егоровых и Гребенкина в ГСУ возбуждено уголовное дело по факту хищения спирта (пункт "в" части 3 статьи 158 УК РФ).

"Гребенкин и Дмитрий Егоров задержаны, им предъявлено обвинение в краже, вину они признали. Алексей Егоров объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Суд попросили арестовать всех задержанных.

Как сообщала ранее журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, в настоящее время за совершение хищений со склада сотрудниками полиции задержаны двое жителей Самары, устанавливаются их сообщники.

Кроме того, задержан сержант полиции, осуществлявший охрану склада и оказавший содействие злоумышленникам, пропустив их на территорию.

Материалы по данным фактам были переданы в следственные органы.

Вместе с тем глава МВД Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по Самарской области".

Также из органов внутренних дел будет уволен начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник внутренней службы Александр Ремнев.

Ряд случаев отравления алкоголем, в том числе с летальными исходами, был выявлен в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Чувашии и Удмуртии. Большинство из них связывают с употреблением спиртосодержащего напитка самарского производства "Мистер Сидр".

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего "Мистер Сидр".