Дума приняла закон об усилении контроля за производством пива и сидра

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об обеспечении легальности и государственного контроля за производством пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Закон вводит административную ответственность за нарушение требований к производству и обороту пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, предусмотренных законодательством в виде штрафа на юридических лиц в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей с возможной конфискацией продукции, сырья, полуфабрикатов, использованных для производства и оборота пивоваренной продукции.

Также закон предусматривает ответственность за грубое нарушение требований к производству и обороту пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в виде административного штрафа на юридических лиц в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей с возможной конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных для производства пивоваренной продукции.

В законе определены случаи грубого нарушения требований к производству и обороту пивоваренной продукции.

Под грубым нарушением понимается производство и оборот пивоваренной продукции на основном технологическом оборудовании без использования установленных автоматических средств измерения объема готовой продукции и технических средств фиксации и передачи информации об объеме производства в единую государственную автоматизированную информационную систему.

Грубым нарушением также будет считаться нахождение не принадлежащего производителю пива и пивных напитков основного технологического оборудования на территориях складских и производственных помещений по месту осуществления деятельности данного производителя.

Кроме того, законом вводится административная ответственность за производство и оборот пивоваренной продукции без включения в реестр производителей пивоваренной продукции в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от 200 до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных для производства и оборота пивоваренной продукции.