Более шести тысяч покинувших дома жителей Белгородской области расселены в ПВР региона

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал количество жителей приграничных территорий, покинувших свое жилье из-за постоянных обстрелов с украинской стороны и размещенных в настоящее время в пунктах временного размещения в регионе.

"Сейчас в пунктах временного размещения находится более 6 тысяч человек. Всего по области работает 47 ПВР в 10 округах и районах области", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Гладков отметил, что жителям приграничья власти продолжают оказывать системную помощь.

"Быт обустроен, люди накормлены, но есть и замечания: по формированию заявок, по обеспечению товарами первой необходимости и лекарствами. Дал поручение министру социальной защиты населения Елене Павловне Батановой и министру здравоохранения Андрею Александровичу Иконникову внести изменения в регламент отработки. Ситуацию, конечно, оперативно нужно исправлять", - сказал губернатор.

В последнее время территория Шебекинского городского округа подвергается массированным обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые, а также разрушения. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения.