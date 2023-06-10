Более 2,7 тыс. жителей Шебекино остаются в своих домах

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что не все жители покинули Шебекино, обстреливаемое с украинской стороны.

"На сегодняшний день в Шебекино остаются 2 703 человека. Гуманитарная помощь есть - администрация и волонтеры подвозят воду и необходимые продукты питания", - написал глава региона в своём телеграм-канале в субботу.

Он отметил, что жители не могут выехать с обстреливаемой территории в силу разных обстоятельств.

"В очередной раз уговариваем оставшихся жителей поехать с нами в Белгород. Но у каждого своя история, почему отказываются покинуть город", - сказал губернатор. Некоторые жители не уезжают в том числе из-за домашних животных.

"В населенных пунктах (Шебекинского городского - ИФ) округа постепенно подключаем электричество, однако в Новой Таволжанке, к сожалению, пока такой возможности нет. Здесь у нас тоже остаются люди, порядка 170 человек, которые каждый по своим причинам не хотят покидать свои дома. К ним с гуманитарной помощью приезжают сотрудники администрации, наша самооборона и волонтеры, привозя воду и продукты, стараются убеждать каждого жителя в индивидуальном порядке временно покинуть населенный пункт до полной стабилизации на границе", - написал губернатор.

Последнее время территория массированно обстреливается ВСУ. Есть погибшие и раненые мирные жители.

Для жителей, пожелавших уехать, в Белгородской области и в других регионах России обустроены пункты временного размещения.

Покинувшим свое жилье, а также оставшимся в своих домах, оказывается гуманитарная помощь.