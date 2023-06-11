Разовые выплаты получили около 19 тыс. жителей Белгородской области, покинувших дома

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ситуации с выплатами, назначенными жителям приграничных территорий, покинувшим свое жилье из-за обстрелов с украинской стороны.

"На сегодняшнее утро уже почти 19 тысяч человек получили единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей. Еще раз хотел обратиться к тем, кто ждет, что это будет одномоментно, - к сожалению, сейчас это невозможно. Выверяем базы, стараемся максимально быстро выполнить эту работу", - сказал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее сообщалось, что жители Белгородской области, покинувшие свои дома из-за обстрелов, получат единовременные выплаты от государства: матпомощь в размере 10 тысяч рублей и выплату за частичную утрату имущества в размере 50 тысяч рублей.

В последнее время территория Шебекинского городского округа подвергается массированным обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые, а также разрушения. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения.

Накануне Гладков заявил, что в Шебекине остаются 2 703 человека, которые не могут покинуть дома в силу разных обстоятельств. Им оказывают гуманитарную помощь, сообщил губернатор.