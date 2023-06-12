Гладков сообщил об обстреле ВСУ белгородского села Дроновка

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Грайворонского округа.

"Под минометный обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть незначительные повреждения в одном частном домовладении, осколками посекло фасад и выбило стекла в окнах",- написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Гладков отметил, что оперативные службы находятся на месте.

Ранее в понедельник глава региона сообщил, что территории четырех районов Белгородской области были обстреляны ВСУ за минувшие сутки.