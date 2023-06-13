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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:17

Власти выделили 3,8 млрд руб. для жителей Белгородской области, пострадавших от обстрелов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российские власти выделили 3,8 млрд рублей для помощи пострадавшим от обстрелов жителям Белгородской области, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В Белгородскую область, по-моему, я могу ошибиться немножко, но в целом 3,85 млрд рублей предусмотрели на помощь людям. И часть из этих средств, по-моему, 1,3 млрд или 1,8 млрд уже направили в Белгородскую область", - сказал Путин в ходе встречи с военными корреспондентами во вторник, отвечая на вопрос о помощи пострадавшим от обстрелов жителям приграничных с Украиной территорий.

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Президент отметил, что правительство будет оказывать поддержку "точечно по каждой семье, по каждому домостроению пострадавшему".

"Средства будут поступать из резервного фонда правительства, они предусмотрены", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. домов и квартир в Шебекинском городском округе Белгородской области повреждены в результате обстрелов с территории Украины. Шесть населенных пунктов Шебекинского горокруга полностью остаются без электроэнергии, еще в шести подача ограничена. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения, а также предоставляют гуманитарную помощь.

Владимир Путин Белгородская область
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