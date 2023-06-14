В Тюмени от отравления суррогатным алкоголем умерли четыре человека

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Количество умерших от отравления суррогатным алкоголем в Тюмени увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в среду.

По данным ведомства, в ходе расследования установлено, что от употребления спиртосодержащей жидкости, в состав которой входил метиловый спирт, скончались еще два человека.

В пресс-релизе также отмечается, что на бутылках с суррогатным алкоголем были этикетки "Царская охота" и "Родники Сибири".

Ранее сообщалось, что в Тюмени 14 июня следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного отравления от суррогатного алкоголя двух человек.

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).