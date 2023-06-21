Минфин РФ разместил в среду ОФЗ более чем на 75 млрд рублей

Ведомство вплотную приблизилось к выполнению квартального плана

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 21 июня разместило на трех первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 75,28 млрд рублей по номиналу. Это в 1,4 раза меньше, чем неделей ранее (106,63 млрд рублей по номиналу - рекордная сумма с середины февраля).

Всего с начала второго квартала Минфин продал ОФЗ на общую сумму 776,86 млрд рублей по номиналу, что составляет 91,4% от квартального плана в размере 850 млрд рублей. При этом до конца квартала остался еще один аукционный день (28 июня).

На первом аукционе, состоявшемся 21 июня, были проданы "классические" ОФЗ на общую сумму 16,844 млрд рублей по номиналу при спросе 26,997 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 16,723 млрд рублей. Остаток, доступный для размещения, составлял перед аукционом 272,676 млрд рублей.

Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года составила 95,6342% от номинала, что соответствует доходности 10,2% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 95,6126% от номинала, что соответствует доходности 10,2% годовых.

Облигации серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года имеют 12 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 224 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 6 сентября 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9% годовых (1-й купон - 55,23 рубля на облигацию и 2-13-й купоны - 44,88 рубля на облигацию).

На втором аукционе, состоявшемся 21 июня, также были проданы "классические" ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года на общую сумму 36,434 млрд рублей по номиналу при спросе 59,479 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 34,14 млрд рублей. Данный выпуск был предложен инвесторам впервые, его объем составляет 750 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года составила 93,6781% от номинала, что соответствует доходности 10,94% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 93,53% от номинала, что соответствует доходности 10,96% годовых.

Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 168 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 6 декабря 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,8% годовых (1-й купон - 45,11 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 48,87 рубля на облигацию).

На третьем аукционе были размещены "инфляционные" бумаги на общую сумму 22,006 млрд рублей по номиналу при спросе 25,397 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 21,055 млрд рублей. Остаток, доступный для размещения, составлял перед аукционом 262,484 млрд рублей.

Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года составила 95% от номинала, что соответствует доходности 3,11% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 95% от номинала, что соответствует доходности 3,11% годовых.

Облигации серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 252 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 22 ноября 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала).