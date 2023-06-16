"Росатом" работает над созданием технологической цепочки от добычи до переработки лития

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Росатом" стремится выстроить с литием такую же полную технологическую цепочку, как в деятельности с ураном: от добычи сырья до утилизации отходов, заявил на ПМЭФ первый замгендиректора госкорпорации Кирилл Комаров.

"Крайне важно, помимо добычи лития в стране, во-первых, активно ее диверсифицировать - добывать и в стране, и за рубежом, и приходить с лучшими нашими технологиями. (...) Но дальше надо видеть всю цепочку. Именно поэтому (...) мы занимаемся созданием целых производств, вершиной которых будет гигафабрика - первое в России крупнейшее предприятие по производству накопителей электроэнергии мощностью 4 ГВт в Калининградской области, оно будет построено уже в 2025 году. (...) Один из наших 7 заводов, который мы строим в рамках программы обращения с опасными промышленными отходами I и II классов, будет полностью посвящен именно переработке накопителей. То есть, опять же, как максимально, с одной стороны, перезапустить тот самый литий в новое повторное использование, и во-вторых, не допустить вреда окружающей среде и человеку",- сказал он.

Комаров привел в пример подход Боливии к предоставлению лицензий на добычу полезных ископаемых: "Они смотрят, насколько решения, которые предлагаются по добыче, экономически эффективные и, что еще более важно, экологически приемлемые. Потому что вся добыча лития, например, особенно извлечение его из рассолов, это экологически, скажем так, деликатный вид бизнеса. Если к нему не подходить с правильными технологическими подходами, это приведет к очень неприятным последствиям".

"Сырьевой и технологический суверенитет достигаются, с одной стороны, путем диверсификации, но с обязательной опорой на деятельность в России по отработке технологий добычи, с другой стороны - на выстраивание всей цепочки продукта: от сырья не только до законченной продукции, а еще и до утилизации этой законченной продукции. (...) Только такой подход даст нам устойчивость и стабильность", - подытожил Комаров.

В 2021 году "Росатом" и "Норникель" заключили соглашение о совместных проектах по освоению Колмозерского литиевого месторождения (крупнейшее в России: 18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн). Проект разработки предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тыс. тонн в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей. Выход на проектную мощность запланирован к 2030 году.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не добывается в России.