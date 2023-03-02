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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

"Арктический литий" и СП "Норникеля" и "Росатома" получили лицензии на литиевые месторождения в Заполярье

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - АО "Арктический литий" и ООО "Полярный литий" (СП "Норникеля" и горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом") получили лицензии на разработку литиевых месторождений в Мурманской области – Полмостундровского и Колмозерского.

Соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 1 марта.

Согласно порталу Единая карта недропользования РФ, лицензия МУР 012464ТЭ, выданная компании "Арктический литий", действует с 17 февраля 2023 года по 17 февраля 2043 года. Лицензия МУР 012515ТЭ, выданная "Полярному литию", действует с 21 февраля 2023 года по 20 февраля 2043 года.

Окончательный размер разового платежа за пользование недрами Полмостундровского месторождения составил 671 млн 973 тыс. рублей, Колмозерского - 1 млрд 718 млн 457 тыс. рублей, говорится в материалах ГИС "Торги". В обоих случаях компании стали единственными участниками аукционов.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тыс. тонн, пентоксида тантала - 1,215 тыс. тонн, пентоксида ниобия - 1,485 тыс. тонн.

Ресурсный потенциал Полмостундровского месторождения не раскрывался.

"Росатом" и "Норникель" в 2021 году заключили соглашение о совместных проектах по освоению Колмозерского месторождения и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья. СП "Полярный литий" было зарегистрировано в июле 2022 года в Москве.

Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тыс. тонн в год), которые используются, в том числе, в производстве аккумуляторных батарей. Выход на проектную мощность запланирован к 2030 году.

АО "Арктический литий" создано в Мончегорске Мурманской области, компания зарегистрирована 23 сентября 2022 года. Уставный капитал "Арктического лития" составляет 1 млн рублей. Учредителей компания не раскрывает. Генеральным директором назначен Дмитрий Высоцкий, который ранее был совладельцем и руководителем строительных компаний в Москве и Ставропольском крае, в настоящее время владеет 25% в московской компании "Сандастриал" по производству бетона.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не добывается в РФ.

Арктический литий Полярный литий Норникель Росатом
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