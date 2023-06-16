Глава Минстроя призвал строителей создавать новые международные связи

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Для строительной отрасли важно формировать новые международные отношения, заявил на ПМЭФ-2023 порталу "всеостройке.рф" министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

"Мы идем навстречу желанию застройщиков из других стран обмениваться опытом с Россией. Считаю, что восстановление цепочек уже с новыми дружественными странами - это одна из задач и бизнеса, и власти в этом направлении", - сказал он.

Способствовать созданию новых международных связей, по его мнению, могут, к примеру, урбан-туры, проведенные в том числе в Казахстане, Узбекистане и других дружественных регионах.

Ранее стало известно, что Минстрой России при участии "ДОМ.РФ" и Росстандарта на базе ГОСТа разработают межгосударственный "зеленый" стандарт для стран-участниц Евразийского экономического союза. Это может повысить престиж российского строительного сектора в других странах. Стороны намерены взаимодействовать в сфере "зеленой" стандартизации на межгосударственном уровне.