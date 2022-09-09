"Зеленый" стандарт для многоквартирного жилья будет действовать в РФ с 1 ноября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Росстандарт утвердил национальный стандарт "зеленого" строительства многоквартирных жилых домов (ГОСТ Р), он начнет действовать с 1 ноября, сообщили в ДОМ.РФ.

"Новый национальный стандарт станет одним из инструментов реализации задачи по широкому внедрению передовых "зеленых" технологий строительства, недавно озвученной президентом Российской Федерации на пленарном заседании Восточного экономического форума", - рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

ГОСТ Р разработан Минстроем России совместно с ДОМ.РФ с учетом опыта ведущих международных систем LEED, BREEAM, DGNB. Стандарт включает 81 критерий, достижение минимум 16 из которых станет обязательным для признания здания "зеленым".

Для сертификации зданий нужно соответствовать критериям из 10 категорий оценки. Они включают архитектуру и планировку участка, организацию и управление строительством, комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность и атмосферу, рациональное водопользование, материалы и др. По результатам оценки здания могут набрать максимум 163 балла. Для получения "зеленого" сертификата нужно набрать минимум 81 балл.

"Утверждение национального стандарта – важный и закономерный шаг по развитию "зеленого" строительства в России. (...) Важно, что новый ГОСТ Р учитывает множество факторов, влияющих на качество жизни людей: от доступности среды и безопасности зданий до улучшения экологии и развития культуры обращения с отходами. Рассчитываем, что новый этап развития "зеленого" строительства в стране позволит вывести строительную отрасль на новый уровень качества. Сейчас стандарт пилотируют застройщики. По итогам мы оценим эффективность и необходимость корректировки критериев", - сказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

После утверждения стандарта в России начинается оценка как строящегося, так и введенного в эксплуатацию жилья. Первые сертификаты соответствия проектов могут быть выданы уже осенью.

Здания, которые получат сертификат соответствия ГОСТ Р, станут проектами устойчивого развития согласно постановлению Правительства РФ №1587 от 21.09.2021. Они будут соответствовать критерию "Строительство зеленых зданий и сооружений".

Напомним, в Единой информационной системе жилищного строительства многоквартирные дома уже маркируются по шести из более чем 30 обязательных критериев будущего стандарта. Всего же ГОСТ Р для МКД включает 81 зеленый критерий – 37 обязательных и 44 добровольных.

Ранее сообщалось, что в 2022 году ДОМ.РФ подписал соглашения о реализации пилотных проектов с крупными девелоперами по апробации "зеленого" национального стандарта.