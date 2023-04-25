Минцифры обдумывает введение обязательной предустановки российских ОС на ПК

Требование о предустановке отечественных операционных систем не затронет смартфоны

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры рассчитывает до конца мая проработать вопрос об обязательной предустановке ритейлерами отечественной операционной системы на продаваемые в России ноутбуки и персональные компьютеры (ПК), сообщил журналистам руководитель ведомства Максут Шадаев.

Ранее о том, что правительство в лице Минцифры готовит документ, который обяжет ритейлеров предустанавливать российскую операционную систему на все ноутбуки и персональные компьютеры, которые поставляются в Россию, сообщил "Коммерсантъ".

"Мы сейчас рассматриваем такую инициативу. В рамках закона о предустановках мы можем обязывать продавать устройства только с предустановленными российскими программами. Поэтому сейчас мы смотрим", - прокомментировал министр эту публикацию журналистам.

По его словам, соответствующее решение может быть принято до конца мая.

"Дальше он (документ - ИФ) будет реализован на следующем этапе, - сказал Шадаев. - Мы считаем, что в целом надо дать сигнал, что персональные компьютеры, моноблок, десктопы, ноутбуки должны продаваться как минимум с одной российской предустановленной системой".

По результатам опроса отрасли были отобраны четыре операционных системы, которые были признаны наиболее зрелыми для обеспечения совместимости - это Astra Linux, Alt Linux, РОСА и РЕД ОС, одну из которых будет предложено предустанавливать на ноутбуки и десктопные компьютеры.

Требование о предустановке российских операционных систем не будет распространяться на смартфоны.

"Мы исходим из технической зрелости и наличия конкурентного рынка. В этом смысле мы понимаем, что по операционным системам для десктопов и ноутбуков в целом у нас очень хорошие показатели по внедрению по 2022 году, и в целом мы считаем, что проблем технических нет", - объяснил министр.

Закон об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России устройства вступил в силу с 1 апреля 2021 года. Требование распространяется на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, системные блоки, имеющие операционную систему, а также Smart TV. Перечень ПО для предустановки утверждается ежегодно на основе отбора заявок, поданных правообладателями софта.