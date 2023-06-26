Источник сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении руководителя "Вагнера" Евгения Пригожина об организации мятежа не прекращено, сообщил "Интерфаксу" источник в Генпрокуратуре РФ.

"Дело не прекращено, расследование продолжается", - сказал собеседник агентства.

Генпрокуратура РФ в субботу сообщила, что "Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал журналистам, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он направится в Белоруссию.