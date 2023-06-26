Что произошло за день: понедельник, 26 июня

Снятие режима КТО в Москве, приговор физику и сигналы из США по поводу "Вагнера"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Источник сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено. По словам источника в Генпрокуратуре РФ, расследование дела об организации вооруженного мятежа продолжается.

- В Москве и Подмосковье снят режим контртеррористической операции. Выпускные для московских школьников, которые должны были пройти в минувшие выходные, состоятся 1 июля.

- Лавров сообщил о полученных от США сигналах по поводу событий вокруг "Вагнера". Посол США в Москве передала сигналы о непричастности Вашингтона к событиям вокруг ЧВК. Также глава МИД России заявил, что российские военные инструкторы продолжат работу в Африке.

- ЧВК больше не смогут вербовать уголовников, заявил председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. Он пояснил, что находящиеся под приговором смогут заключать контракты только с Минобороны. Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас в данный момент не видит необходимости в подготовке отдельного законопроекта по ЧВК.

- Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии физика Голубкина за госизмену. Согласно фабуле дела, в ноябре 2018 года по указанию своего начальника специалист по аэродинамике передал координатору международного проекта Hexafly-Int, в котором участвовал ЦАГИ, отчеты о проделанной работе. Приговор будет обжалован.

- ФСБ задержала жителя Амурской области за перевод денег на дроны для ВСУ. По данным спецслужбы, подозреваемый более десяти раз переводил средства для украинских военных. Возбуждено дело о госизмене.

- Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой. Банк запускает специальную скидку с 27 июня, с её помощью можно получить сниженную ставку от 3,9% годовых на покупку квартиры в новостройке.

- Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления "Западной" группировки войск в зоне СВО.