Четыре поезда задерживаются из-за повреждения железной дороги в Крыму

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Движение четырех поездов вышло из графика в Крыму из-за повреждения железнодорожных путей в Кировском районе, сообщает во вторник пресс-служба Минтранса Крыма.

"На сейчас (9:26 по Москве - ИФ) задерживаются два поезда дальнего следования и два местных", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все пассажиры будут доставлены на автобусах от станции Владиславовка до поселка Ленино и обратно.

"Задерживаются поезда дальнего следования № 028А "Москва - Симферополь" и №180С "Евпатория - Санкт-Петербург", доставка пассажиров до пунктов следования будет организована силами ГУП РК "Крымтроллейбус" по мультимодальной схеме "поезд-автобус-поезд" на участке пгт Ленино (Ленинский район) - с.Владиславовка (Кировский район)", - пояснили в республиканском Минтрансе, добавив, что на месте аварии ведутся восстановительные работы.

Ранее о повреждении путей сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За последние полтора месяца это четвертое повреждение железной дороги в Крыму. 18 мая в Симферопольском районе сошли с рельсов несколько вагонов с зерном. 11 июня из-за повреждения железнодорожного полотна в Кировском районе также на несколько часов останавливалось сообщение. 21 июня было повреждено полотно в районе Феодосии на востоке Крыма.