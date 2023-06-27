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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Движение поездов восстановлено в Крыму после ЧП

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожное сообщение восстановлено в Крыму после повреждения путей в Кировском районе Крыма, сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Ранее перевозчик сообщал о задержке двух поездов дальнего следования в Крыму из-за ЧП и предупреждал о вероятной задержке других поездов в течение дня.

Повреждение путей произошло в Кировском районе Крыма на перегоне Владиславовка - Петрово. Время происшествия не уточнялось.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Крым
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