Движение поездов восстановлено в Крыму после ЧП

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожное сообщение восстановлено в Крыму после повреждения путей в Кировском районе Крыма, сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Ранее перевозчик сообщал о задержке двух поездов дальнего следования в Крыму из-за ЧП и предупреждал о вероятной задержке других поездов в течение дня.

Повреждение путей произошло в Кировском районе Крыма на перегоне Владиславовка - Петрово. Время происшествия не уточнялось.

Пострадавших в результате ЧП нет.