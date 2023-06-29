Путин поддержал создание спутников для сверхнизких орбит

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал перспективным направлением создание спутников для сверхнизких орбит в 200 км, обещал обсудить этот вопрос с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым.

В ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" главе государства сообщили о частном проекте по созданию такого рода спутников. Путину рассказали, что в настоящее время все спутники работают на высоте от 500 км, так как ниже на них может влиять остаточная атмосфера, что будет приводить к сходу космических аппаратов с орбиты. По словам докладчика, в настоящее время над решением этой проблемы работает целый ряд ведущих стран, однако российским инженерам удалось создать двигатель, который будет поддерживать спутники на указанной высоте.

К президенту обратились с просьбой дать указание "Роскосмосу" предусмотреть бюджет на завершение испытаний таких спутников, а также поручить правительству разработать программу по освоению низкого комплекса и выделить финансирование.

"Это очень интересное и перспективное направление. Вы абсолютно правы, когда говорите, что ниша не занята, и нужно здесь активно работать, пока она не занята. Поэтому обязательно переговорю с Юрием Ивановичем (главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым - ИФ)", - отреагировал Путин.

Он также заявил, что поддерживает сотрудничество "Роскосмоса" с частными компаниями.

В части финансирования Путин посоветовал собеседнику обратиться по этому вопросу в Фонд перспективных исследований.