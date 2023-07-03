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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

В РФ 67 регионов досрочно завершат "старую" программу расселения аварийного жилья

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В России 67 регионов подписали соглашения с Фондом развития территорий о досрочном завершении программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, заявил директор ФРТ Андрей Шелковый.

"Порядка 40 субъектов завершают программу в текущем году", - добавил он.

По его словам, 12 субъектов уже завершили программу и приступили к реализации новой.

За время действия текущей программы, с 2019 года, расселено более 9 млн квадратных метров аварийного жилья. При этом 13,4 млн кв.м жилфонда признано аварийным.

В действующей программе расселения аварийного жилфонда находятся здания, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Она рассчитана до 2024 года. В 2022 году в стране запустили новую программу переселения из аварийного жилья. В нее попали дома, признанные непригодными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.

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