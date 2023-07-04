Избитую в Чечне Елену Милашину на скорой помощи доставят в Беслан

Омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала тщательного расследования нападения

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Машина скорой помощи доставит в Беслан журналистку Елену Милашину, которую избили в Грозном, сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"По моему поручению в больницу к Милашиной (в Грозном) приехал уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Мансур Солтаев. В настоящее время Милашина на машине "скорой помощи" транспортируется в Беслан", - сказала Москалькова.

"Безопасность журналистки будет полностью обеспечена, - заверила омбудсмен, - Однако инцидент исчерпанным считать нельзя, он должен быть тщательно расследован, а виновные - понести наказание".

В телеграм-канале омбудсмена появился репост фотографии, на которой Немов заходит в машину скорой.

Москалькова ранее обратилась в управления СК и прокуратуру Чечни с просьбой проверить сообщения о том, что в Грозном избили Милашину и адвоката Александра Немова на предмет возбуждения уголовного дела. Также она просит обеспечить их безопасность и дать им возможность покинуть регион. По ее данным, Немов, в частности, получил ножевое ранение.

В СМИ появились сообщения о том, что в Чечне неизвестные избили Немова и Милашину, которые прилетели на вынесение приговора жене бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой в Ахматовском районном суде Грозного. Мусаеву задержали в январе 2022 года в Нижнем Новгороде и вывезли в Чечню. Ей вменяют часть 2 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) и часть 3 статьи 159 УК (мошенничество). Гособвинение запросило для нее наказание 5,5 лет колонии общего режима.

Сайди Янгулбаев покинул Россию. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности.