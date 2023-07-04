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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Сенатор Клишас потребовал жесткой реакции на нападение на Милашину и Немова

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы должны жестко отреагировать на нападение в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Нападение на журналиста и адвоката в Чечне требует жесткой реакции правоохранительных органов", - написал он в Telegram.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также считает, что нападение должно быть тщательно расследовано, а виновные - наказаны. Она сообщила, что направила обращения в управление СК по Чечне и прокуратуру Чечни и попросила провести проверки сообщений об избиении в Грозном Милашиной и Немова на предмет возбуждения уголовного дела.

Москалькова также сообщила, что просила обеспечить безопасность потерпевших и помочь им выехать из Чечни. По ее словам, Немова и Милашину на машине скорой помощи везут в Беслан в сопровождении чеченского омбудсмена Мансура Солтаева.

В СМИ появились сообщения о том, что в Чечне неизвестные избили Немова и Милашину, которые прилетели на вынесение приговора жене бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой в Ахматовском районном суде Грозного. Мусаеву задержали в январе 2022 года в Нижнем Новгороде и вывезли в Чечню. Ей вменяют часть 2 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) и часть 3 статьи 159 УК (мошенничество). Гособвинение запросило для нее наказание 5,5 лет колонии общего режима.

Сайди Янгулбаев покинул Россию. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности.

Андрей Клишас Татьяна Москалькова Чечня Елена Милашина Александр Немов
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