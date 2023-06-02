Продажи "АвтоВАЗа" в России в мае снизились к апрелю на 13,5%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В мае 2023 года "АвтоВАЗ" продал в России 23 904 автомобилей Lada, вчетверо увеличив продажи относительно антирекорда мая прошлого года (6012 машины), сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах конференции ЦИПР.

По сравнению с апрелем, за который компания продала 27 635 машин, продажи снизились на 13,5%.

По словам Соколова, майские продажи оказались немного выше плана на месяц - предполагалось реализовать 23,85 тысячи автомобилей.

Он сообщил, что мае было выпущено почти 21,5 тысячи Lada, "с учетом коллективного отпуска между майскими праздниками и в конце мая".

За январь-май продажи "АвтоВАЗа" в России выросли в годовом измерении на низкой базе в 1,7 раза, до 115 779 автомобилей.

"АвтоВАЗ" выпускает на тольяттинской площадке модели Lada Granta, Lada Niva Legend (Legend и Travel) и Lada Vesta. В Ижевске на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Кроме того, в июне "АвтоВАЗ" рассчитывает начать выпуск автомобилей под брендом Lada в сегментах С и D на площадке бывшего петербургского завода Nissan (бывшее ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", ныне - "Лада Санкт-Петербург").

С 29 мая по 19 июня "АвтоВАЗ" находится в корпоративном отпуске.

Производственный план компании на 2023 год, утвержденный советом директоров под председательством вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, составляет 401,6 тысячи автомобилей.

Единственным акционером "АвтоВАЗа" является подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", контролирующее компанию через ООО "Лада Авто Холдинг". "Ростех" в начале мая вышел из состава акционеров автопроизводителя.