Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Путину доложили о ситуации с журналисткой Милашиной

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президенту РФ Владимиру Путину доложено об инциденте с журналисткой Еленой Милашиной, по данному факту должны быть приняты энергичные меры, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, в курсе ли в Кремле и были ли контакты с руководством Чечни после нападения на журналистку, Песков ответил: "Разумеется, президенту доложено. Сейчас вопросом занимается уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова".

В РоссииМинцифры выразило поддержку Елене Милашиной и Александру НемовуЧитать подробнее

На уточняющий вопрос, как оценивают в Кремле эту ситуацию, пресс-секретарь президента ответил: "Оценку должны давать правоохранители, но, безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер".

Песков отметил при этом, что Москалькова уже обратилась и в следственное управление СКР по Чеченской республике, и в прокуратуру Чечни.

"Безусловно, там требуется проверка и реализация следственных действий на фоне этого нападения", - добавил Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Чечне неизвестные избили Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели на вынесение приговора жене бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой в Ахматовском районном суде Грозного.

Москалькова сообщала "Интерфаксу", что Милашину на машине скорой помощи доставят в Беслан.

Омбудсмен ранее обратилась в управления СК и прокуратуру Чечни с просьбой проверить сообщения о том, что в Грозном избили Милашину и Немова на предмет возбуждения уголовного дела. Также она попросила обеспечить их безопасность и дать им возможность покинуть регион. По ее данным, Немов, в частности, получил ножевое ранение.

Дмитрий Песков Чечня Елена Милашина Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Минцифры выразило поддержку Елене Милашиной и Александру Немову

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в июне выросли в 3,7 раза год к году

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в июне выросли в 3,7 раза год к году

В Херсонской области остаются подтопленными 8 тысяч жилых домов

В Херсонской области остаются подтопленными 8 тысяч жилых домов

Суд в Чечне приговорил к 5,5 годам колонии жену экс-судьи Янгулбаева Зарему Мусаеву

Суд в Чечне приговорил к 5,5 годам колонии жену экс-судьи Янгулбаева Зарему Мусаеву

Избитую в Чечне Елену Милашину на скорой помощи доставят в Беслан

Избитую в Чечне Елену Милашину на скорой помощи доставят в Беслан

Москалькова обратилась в СКР из-за сообщений об избиении в Грозном журналистки и адвоката

Росприроднадзор проверит "Нобель Ойл" после утечки нефти в реку Колва в Коми

Росприроднадзор проверит "Нобель Ойл" после утечки нефти в реку Колва в Коми

Минтранс Крыма отметил сокращение очереди перед Крымским мостом до четырех километров

Минтранс Крыма отметил сокращение очереди перед Крымским мостом до четырех километров

Четыре украинских беспилотника сбиты ПВО в Новой Москве, еще один упал в Одинцовском районе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });