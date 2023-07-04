Путину доложили о ситуации с журналисткой Милашиной

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президенту РФ Владимиру Путину доложено об инциденте с журналисткой Еленой Милашиной, по данному факту должны быть приняты энергичные меры, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, в курсе ли в Кремле и были ли контакты с руководством Чечни после нападения на журналистку, Песков ответил: "Разумеется, президенту доложено. Сейчас вопросом занимается уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова".

На уточняющий вопрос, как оценивают в Кремле эту ситуацию, пресс-секретарь президента ответил: "Оценку должны давать правоохранители, но, безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер".

Песков отметил при этом, что Москалькова уже обратилась и в следственное управление СКР по Чеченской республике, и в прокуратуру Чечни.

"Безусловно, там требуется проверка и реализация следственных действий на фоне этого нападения", - добавил Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Чечне неизвестные избили Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели на вынесение приговора жене бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой в Ахматовском районном суде Грозного.

Москалькова сообщала "Интерфаксу", что Милашину на машине скорой помощи доставят в Беслан.

Омбудсмен ранее обратилась в управления СК и прокуратуру Чечни с просьбой проверить сообщения о том, что в Грозном избили Милашину и Немова на предмет возбуждения уголовного дела. Также она попросила обеспечить их безопасность и дать им возможность покинуть регион. По ее данным, Немов, в частности, получил ножевое ранение.