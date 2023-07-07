В РФ признали нежелательными Human Rights House Foundation и его правозащитную сеть

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность международной организации из Норвегии Human Rights House Foundation, а также ряда неправительственных организаций, входящих в созданную ей правозащитную сеть, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательными на территории Российской Федерации деятельности международной организации Human Rights House Foundation (HRHF, "Фонд Дом прав человека"), Норвегия, а также входящих в созданную HRHF международную сеть так называемых "Домов прав человека", - сообщили агентству в Генпрокуратуре в пятницу.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о следующих неправительственных организациях: работающем в Литве The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House ("Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова"), украинских Educational Human Rights House Chernihiv ("Образовательный дом прав человека Чернигов") и Human Rights House Crimea ("Дом прав человека Крым"), Human Rights House Tbilisi ("Дом прав человека Тбилиси") - Грузия, а также Human Rights House Yerevan ("Дом прав человека Ереван") - Армения.

В Генпрокуратуре РФ установили, что "деятельность HRHF и перечисленных национальных домов прав человека направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем".

По данным надзорного ведомства, "фонд позиционирует себя как независимая международная некоммерческая правозащитная организация, при этом его донорами и партнерами являются Европейский союз, внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии, Швейцарии".

С начала специальной военной операции, указали в ведомстве, организации "занимаются дискредитацией внешней политики Российской Федерации и вооруженных сил России". "Провокационная информационная повестка НПО нацелена на политическую и экономическую изоляцию России на международной арене", - подчеркнули в Генпрокуратуре.