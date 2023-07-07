В Ростехнадзоре сообщил о разрушении технического устройства на самарском "Промсинтезе"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Средне-Поволжского управления Ростехнадзора работают на месте разрушения технического устройства на территории АО "Промсинтез" (Чапаевск, Самарская область), где в ходе ремонта погибли шесть человек, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

Рабочую группу Ростехнадзора на месте происшествия возглавляет руководитель управления Ирина Панфилова.

Ранее губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что в связи с инцидентом на заводе проводятся следственные действия. На особый контроль поставлено оказание медицинской помощи пострадавшим. Также он отметил, что власти готовы оказать необходимую помощь родственникам погибших.

Как уточнил председатель комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн, по предварительной информации, взрыв произошел при выполнении сварочных работ.

"По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми. Есть данные, что в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ", - написал в своем телеграм-канале Хинштейн.

АО "Промсинтез" создано в 1997 году на базе ОАО "Полимер" как предприятие по производству взрывчатых веществ. В 1998 году запущено производство нитробензола, который является основой для изготовления анилина, красителей, полимеров. В 2003 году предприятие освоило выпуск патронированных эмульсионных взрывчатых веществ.