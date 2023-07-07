В Евпатории два часа не было электричества из-за перегрева подстанции
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Госпредприятие "Крымэнерго" восстановило энергоснабжение обесточенного района Евпатории (Крым), сообщила пресс-служба ГУПа.
Электроснабжение было полностью восстановлено 7 июля в 19:54.
По данным предприятия, в 18:09 на фоне воздействия аномально высоких температур произошло технологическое нарушение на подстанции "Евпатория" напряжением 110 кВ, которая находится в процессе реконструкции. Отключенная нагрузка составила 8,2 МВт.
Из-за аварии около 2,3 тысячи потребителей Евпатории остались без энергоснабжения.