Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В Евпатории два часа не было электричества из-за перегрева подстанции

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Госпредприятие "Крымэнерго" восстановило энергоснабжение обесточенного района Евпатории (Крым), сообщила пресс-служба ГУПа.

Электроснабжение было полностью восстановлено 7 июля в 19:54.

По данным предприятия, в 18:09 на фоне воздействия аномально высоких температур произошло технологическое нарушение на подстанции "Евпатория" напряжением 110 кВ, которая находится в процессе реконструкции. Отключенная нагрузка составила 8,2 МВт.

Из-за аварии около 2,3 тысячи потребителей Евпатории остались без энергоснабжения.

Евпатория Крым Крымэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Думу внесены поправки об инвестиционном вычете для ряда региональных проектов

Россия заняла пятое место по импорту томатов из Турции в январе-июне

Что произошло за день: пятница, 7 июля

Максим Басов уйдет с поста гендиректора "СУЭКа"

Максим Басов уйдет с поста гендиректора "СУЭКа"

На "Мосбирже" доллар подешевел на 1,05 рубля, евро подорожал на 35 копеек

Подозреваемые в нападении с зеленкой на адвоката Пономареву задержаны

ФАС прорабатывает повышение регулируемых цен на газ в РФ на 8% в 2024 и 2025 гг.

ФАС прорабатывает повышение регулируемых цен на газ в РФ на 8% в 2024 и 2025 гг.

Очередь на час сформировалась на Крымском мосту со стороны полуострова

Очередь на час сформировалась на Крымском мосту со стороны полуострова

В РФ признали нежелательными Human Rights House Foundation и его правозащитную сеть

В Кремле видят пользу в приходе российского бизнеса на место ушедшего иностранного

В Кремле видят пользу в приходе российского бизнеса на место ушедшего иностранного
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });