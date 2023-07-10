В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят 1229 автомобилей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Тамани стоят 1229 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Время ожидания в очереди превышает пять часов.

Со стороны Керчи затруднений для проезда нет.

9 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету в районе Керчи. После этого движение по Крымскому мосту было ограничено в оба направления примерно на час. К этому моменту очередь к мосту со стороны Тамани растянулась на несколько километров, к 15:00 в ней было 860 машин. К полуночи очередь сократилась до 90 автомобилей.