Работа Керченской переправы временно остановлена

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Движение паромов на Керченской паромной переправе временно остановлено из-за непогоды, сообщает министерство транспорта Крыма.

"В 21:30 работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям (сильный ветер)", - говорится в сообщении Минтранса в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Крыму действует штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды.

Керченская паромная переправа используется для транзита грузового транспорта после того, как его движение по Крымскому мосту запретили из-за теракта 8 октября 2022 года. Другим способом доставки товаров в Крым и из Крыма остаётся сухопутный маршрут через новые российские регионы.