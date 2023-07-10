Работа Керченской переправы снова временно остановлена

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Движение паромов на Керченской паромной переправе временно остановлено из-за ухудшения погоды, сообщает крымский главк МЧС.

Причину остановки в МЧС не уточнили.

9 июля в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Движение паромов на переправе останавливали в 21:30 из-за усиления ветра до 24 м/с, тогда как переправа работает при силе ветра до 15 м/с.

Керченская паромная переправа используется для транзита грузового транспорта после того, как его движение по Крымскому мосту запретили из-за теракта 8 октября 2022 года.