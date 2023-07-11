"АвтоВАЗ" ждет скорого принятия закона о локализации машин для такси

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" надеется на скорое принятие законопроекта об установлении требований к локализации автомобилей, используемых в качестве такси и каршеринга, уже в ближайшее время, заявил на "Иннопроме-2023" вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак.

"Мы, конечно, законопроект поддерживаем и рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят", - сказал он.

"Это на самом деле абсолютно разумная политика: никто не удивляется, что на улицах у нас автобусы и электробусы российские. И такси, я считаю, тоже должны быть локализованы, - отметил он. - Это могут быть разные бренды - китайские, корейские, российские, но машина должна производиться на территории РФ и иметь определенный уровень локализации".

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов сказал, что законопроект пока не согласован на уровне правительства. "Мы обязательно докрутим эту тему", - заверил он.

В июне президент Владимир Путин поручил правительству заняться разработкой требований к локализации легковых автомобилей для такси и каршеринга. В начале июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать соответствующий законопроект. Мишустин на это сказал, что "регулирование данной темы требует очень аккуратного подхода".

"Нам нужно прежде всего найти баланс интересов перевозчиков и пассажиров, учесть возможности автомобильной промышленности выполнить такой заказ. Сейчас идет достаточно тщательная проработка представленного сенаторами законопроекта в профильных министерствах. Я об этом говорил с (главой Минпромторга - ИФ) Денисом Валентиновичем Мантуровым. Предлагаем коллегам принять в этом активное участие", - сказал премьер.