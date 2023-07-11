Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

"АвтоВАЗ" ждет скорого принятия закона о локализации машин для такси

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" надеется на скорое принятие законопроекта об установлении требований к локализации автомобилей, используемых в качестве такси и каршеринга, уже в ближайшее время, заявил на "Иннопроме-2023" вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак.

"Мы, конечно, законопроект поддерживаем и рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят", - сказал он.

"Это на самом деле абсолютно разумная политика: никто не удивляется, что на улицах у нас автобусы и электробусы российские. И такси, я считаю, тоже должны быть локализованы, - отметил он. - Это могут быть разные бренды - китайские, корейские, российские, но машина должна производиться на территории РФ и иметь определенный уровень локализации".

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов сказал, что законопроект пока не согласован на уровне правительства. "Мы обязательно докрутим эту тему", - заверил он.

В июне президент Владимир Путин поручил правительству заняться разработкой требований к локализации легковых автомобилей для такси и каршеринга. В начале июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать соответствующий законопроект. Мишустин на это сказал, что "регулирование данной темы требует очень аккуратного подхода".

"Нам нужно прежде всего найти баланс интересов перевозчиков и пассажиров, учесть возможности автомобильной промышленности выполнить такой заказ. Сейчас идет достаточно тщательная проработка представленного сенаторами законопроекта в профильных министерствах. Я об этом говорил с (главой Минпромторга - ИФ) Денисом Валентиновичем Мантуровым. Предлагаем коллегам принять в этом активное участие", - сказал премьер.

АвтоВАЗ Валентина Матвиенко Владимир Путин Минпромторг Константин Долгов Сергей Громак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд обязал Марию Певчих опровергнуть фейки о бизнесмене Олеге Дерипаске

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 190 машин

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 190 машин

Дело о стрельбе по военному комиссару в Усть-Илимске направлено в суд

В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе

Что произошло за день: понедельник, 10 июля

Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

"Ростелеком" начнет поставки программно-аппаратных комплексов для госсектора в 2024 году

"Ростелеком" начнет поставки программно-аппаратных комплексов для госсектора в 2024 году

Белоруссия и РФ намерены создать и запустить в серию двухмоторный 19-местный самолет

Путин подписал закон о предоставлении ВНЖ иностранцам-участникам СВО

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о ликвидации в ходе СВО почти 5 тыс. иностранных наемников

Минобороны РФ заявило о ликвидации в ходе СВО почти 5 тыс. иностранных наемников
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });