Матвиенко попросила Мишустина поддержать поправки о локализации машин для такси

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече призвала правительство поддержать подготовленный сенаторами законопроект об установлении требований к локализации автомобилей, используемых в качестве такси и каршеринга.

Она попросила об этом премьер-министра Михаила Мишустина на его встрече с сенаторами и добавила, что нужно продолжить работу по поддержке отечественного автопрома для восстановления роста системообразующей отрасли и поддержке ее конкурентоспособности.

Также сенаторы предложили внести ряд изменений в постановления правительства. В частности, они призвали увеличить утилизационный сбор для юридических и физических лиц в случае перепродажи автомобиля в течение трех лет с момента ввоза.

Кроме того, отметила Матвиенко, нужно исключить норму, позволяющую начислять баллы и оценивать локализацию по обязательствам на будущее, "потому что это ставит в неравные конкурентные условия действующий автопром и обещания на будущее". Также сенаторы предлагают распространить требования о локализации на аренду автомобилей и транспортных услуг для государственных и муниципальных нужд, дополнить требования к локализации для участия в программе льготного автокредитования.

"Эти предложения, уважаемый Михаил Владимирович, отработаны нами с предприятиями-автопроизводителями и поддерживаются Минпромом. Просили бы дать поручение отработать", - сказала она.

В начале июня стало известно, что президент Владимир Путин поручил правительству к 1 августа рассмотреть вопрос о разработке и введении требований к локализации легковых автомобилей для такси и каршеринга "с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью".