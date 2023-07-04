Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Матвиенко попросила Мишустина поддержать поправки о локализации машин для такси

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече призвала правительство поддержать подготовленный сенаторами законопроект об установлении требований к локализации автомобилей, используемых в качестве такси и каршеринга.

Она попросила об этом премьер-министра Михаила Мишустина на его встрече с сенаторами и добавила, что нужно продолжить работу по поддержке отечественного автопрома для восстановления роста системообразующей отрасли и поддержке ее конкурентоспособности.

Также сенаторы предложили внести ряд изменений в постановления правительства. В частности, они призвали увеличить утилизационный сбор для юридических и физических лиц в случае перепродажи автомобиля в течение трех лет с момента ввоза.

Кроме того, отметила Матвиенко, нужно исключить норму, позволяющую начислять баллы и оценивать локализацию по обязательствам на будущее, "потому что это ставит в неравные конкурентные условия действующий автопром и обещания на будущее". Также сенаторы предлагают распространить требования о локализации на аренду автомобилей и транспортных услуг для государственных и муниципальных нужд, дополнить требования к локализации для участия в программе льготного автокредитования.

"Эти предложения, уважаемый Михаил Владимирович, отработаны нами с предприятиями-автопроизводителями и поддерживаются Минпромом. Просили бы дать поручение отработать", - сказала она.

В начале июня стало известно, что президент Владимир Путин поручил правительству к 1 августа рассмотреть вопрос о разработке и введении требований к локализации легковых автомобилей для такси и каршеринга "с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью".

Валентина Матвиенко правительство Совет Федерации Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Минцифры выразило поддержку Елене Милашиной и Александру Немову

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в июне выросли в 3,7 раза год к году

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в июне выросли в 3,7 раза год к году

В Херсонской области остаются подтопленными 8 тысяч жилых домов

В Херсонской области остаются подтопленными 8 тысяч жилых домов

Суд в Чечне приговорил к 5,5 годам колонии жену экс-судьи Янгулбаева Зарему Мусаеву

Суд в Чечне приговорил к 5,5 годам колонии жену экс-судьи Янгулбаева Зарему Мусаеву

Избитую в Чечне Елену Милашину на скорой помощи доставят в Беслан

Избитую в Чечне Елену Милашину на скорой помощи доставят в Беслан

Москалькова обратилась в СКР из-за сообщений об избиении в Грозном журналистки и адвоката

Росприроднадзор проверит "Нобель Ойл" после утечки нефти в реку Колва в Коми

Росприроднадзор проверит "Нобель Ойл" после утечки нефти в реку Колва в Коми

Минтранс Крыма отметил сокращение очереди перед Крымским мостом до четырех километров

Минтранс Крыма отметил сокращение очереди перед Крымским мостом до четырех километров

Четыре украинских беспилотника сбиты ПВО в Новой Москве, еще один упал в Одинцовском районе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });