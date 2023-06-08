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"АвтоВАЗ" подсчитал, что рынку такси нужно около 100 тысяч новых машин в год

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Для обновления парка такси в России нужно около 100 тысяч автомобилей в год, с учетом перспективы введения требований к их локализации "АвтоВАЗ" ведет переговоры с агрегаторами о поставках, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов.

"Мы ведем со многими нашими автомобильными таксомоторными компаниями, в том числе агрегаторами, "Яндексом", постоянные, плотные переговоры", - сказал он.

"Да, они в основном заинтересованы, особенно для городских перевозок, в наличии автоматической коробки передач, но какой-то объем берут и на ручной коробке передач", - добавил топ-менеджер, уточнив, что флагманская модель "АвтоВАЗа", Lada Vesta, будет оснащена автоматической коробкой передач к концу 2023 года - началу 2024 года.

По оценкам Соколова, ежегодно таксопарк в странеобновляется примерное на 100 тысяч автомобилей.

"Рынок Москвы сегодня, как лидирующий, достаточно объемный и требует примерно обновления около 50 тысяч автомобилей в год. Если брать трехлетний период эксплуатации, то соответственно примерно столько же можно на весь российский рынок. То есть общий объем рынка, потребности - около 100 тысяч автомобилей в год [для] обновления", - сказал глава "АвтоВАЗа".

6 июня стало известно, что президент Владимир Путин поручил правительству заняться разработкой требований к локализации легковых автомобилей для такси и каршеринга. Это и другие поручения были сформулированы по итогам заседания президиума Госсовета от 4 апреля.

АвтоВАЗ Lada Максим Соколов Яндекс
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