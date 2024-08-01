"АвтоВАЗ" с начала года поставил "Яндексу" около 5 тысяч машин Lada

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" с начала 2024 года поставил "Яндексу" около 5 тысяч автомобилей Lada, сообщил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти АО "АвтоВАЗ" Александр Виноградов на сессии XII Международного Евразийского форума "Такси" (МЕФТ).

"Взаимодействие с "Яндексом" нам по этому году уже дало порядка 5 тысяч автомобилей, которые мы уже поставили. Если все это масштабировать, будет порядка 10 тысяч (по году - ИФ). И это всего лишь 1-2% по большому счету от нашей годовой производственной программы - в этом году 500 с лишним тысяч автомобилей будет произведено", - сказал Виноградов, позже уточнив журналистам, что в общей сложности 10 тысяч машин должны быть переданы в этом году не только "Яндексу", но и другим сервисам.

На сессии Виноградов отметил, что доля Lada в таксопарках крупных городов России пока невелика относительно иномарок.

"На данный момент в таксопарки, в дорогих ценовых сегментах особенно, зашли наши китайские коллеги. Во всех тарифных группах они замещают ушедшие европейские бренды. Lada, к сожалению, пока не может уверенно занять нишу даже в тарифе "эконом", если говорить про Москву, про Петербург. Однако вся страна в такси использует популярные модели Granta и Vesta. При этом в нашем представлении Granta - это сегмент тарифа "эконом" для таксопарка регионов; Vesta - это "комфорт", "комфорт-плюс". В сентябре у нас выходит Aura, которую мы рассматриваем как вариант для тарифа "бизнес", - добавил он.

Как сообщал журналистам ранее представитель "АвтоВАЗа" Сергей Ильинский, производство автомобилей модельного ряда Lada в I полугодии 2024 года выросло на 73%, до 235,8 тысячи единиц, что превысило показатель за весь 2022 год. Продажи Lada в России за тот же период выросли на 51,5%, до 217 631 штук.