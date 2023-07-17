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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

В Крыму подготовили 34 пункта временного размещения для туристов из-за ЧП на мосту

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Феодосии и Керчи развернуты 34 пункта временного размещения (ПВР) для туристов после атаки на Крымский мост, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале в понедельник со ссылкой на данные администраций городов.

По его данным, 16 пансионатов, гостиниц и турбаз феодосийского округа готовы принять до 600 человек, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив. По поступающим заявкам для них будет предоставлено размещение с питанием. Также некоторые пансионаты и гостиницы продлили срок пребывания отдыхающих, перенеся их отъезд на более позднюю дату.

В Керчи туристов принимают 18 пунктов временного размещения. Они также организованы на базе местных отелей, гостиниц и баз отдыха.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

Крым
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