По Крымскому мосту пустят дополнительные рельсовые автобусы и поезда "Ласточка"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - С 18 июля по Крымскому мосту будут пущены дополнительные рельсовые автобусы, а с 19 июля - скоростные поезда "Ласточка", сообщил министр транспорта Виталий Савельев на совещании у президента о последствиях атаки на мост.

"Пригородное пассажирское сообщение по участку Крымского моста также полностью восстановлено и к двум поездам, следующим по графику, дополнительно запустили еще два поезда, - доложил министр. - Завтра увеличим на два поезда, на так называемые, рельсовые автобусы. С 19 числа (июля - ИФ), Белозеров Олег Валентинович (глава ОАО "РЖД" - ИФ) принял решение, подойдут еще две "Ласточки", тем самым железнодорожное сообщение мы обеспечим на нормальном уровне".

Савельев также отметил, что в понедельник на Керченской переправе паромы совершили 9 рейсов, было перевезено 648 пассажиров, 30 автобусов и 188 транспортных средств.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил Минтрансу организовать перевозку паромами легковых автомобилей жителей Крыма.

"Я услышал сейчас пожелание по 750 легковым автомобилям, я думаю, мы сегодня ночью, (...) в час ночи начнем движение по мосту легкового транспорта и дальше уже будем из этого исходить. Пока стояла первоочередная задача - это обеспечить продукты и специальные товары на полуостров", - ответил Савельев.

В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован беспилотниками, которые повредили автодорожную его часть. Движение автотранспорта по мосту прекратилось, вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал начать постепенно открывать мост для автомашин с ночь на 18 июля. Он говорил, что рядом с поврежденной частью моста возведут временный мост длиной 250 метров.

Движение поездов по мосту возобновилось с утра понедельника. Утром паромы Керченской переправы принимали грузовые машины и пассажиров, на легковых автомобилях ехать в Крым предлагалось через новые территории. К вечеру переправа начала принимать и легковые машины.