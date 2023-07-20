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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Дистанционно подать документы в вуз с 2024 года будет можно только через один сервис

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Подать документы в вузы в 2024 году в электронном виде будет возможно только через сервис "Поступление в вуз онлайн", его использование станет обязательным для всех вузов страны, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе посещения Высшей школы экономики. Его заявление приводит аппарат вице-премьера.

По словам чиновника, приемная кампания проходит без серьезных нарушений, на сегодня абитуриентами подано более 842 тысяч заявлений.

Абитуриенты могут направить документы лично, по почте или через информационную систему вуза, а также через суперсервис "Поступление в вуз онлайн", отметил Чернышенко.

"Такая возможность организована более чем в 1 тысяче российских вузов, включая филиалы. В этом году Суперсервис пользуется большой популярностью - его используют около 40% абитуриентов, это в 2 раза больше показателя прошлого года", - отметил вице-премьер.

Все сервисы, подтверждающие индивидуальные достижения абитуриента и льготы, интегрированы с порталом госуслуг.

По словам Чернышенко, в 2023 году на-IT специальности предусмотрено 100 тысяч бюджетных мест, а количество обученных специалистов в сфере искусственного интеллекта в этом году превысит 12 тысяч человек.

Ректор ВШЭ Никита Анисимов, которого цитирует аппарат вице-премьера, в свою очередь сообщил, что на сегодняшний день приемная комиссия вуза получила более 17 тысяч заявлений, что на 14% больше, чем в прошлом году. Он отметил существенный рост спроса на технические, инженерные и IT- направления.

ВШЭ переведет всех участников СВО и их ближайших родственников на обучение за счет средств вуза, добавил ректор.

"Сделано это будет и для студентов, которые попадут в Вышку сверх установленной президентом России квоты в 10% от контрольных цифр приема", - сказал он.

Дмитрий Чернышенко ВШЭ Никита Анисимов Госуслуги СВО
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