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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Ученые звания доцента и профессора теперь можно оформить через "Госуслуги"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Вузы и научные организации теперь смогут оформлять звания доцента и профессора через портал "Госуслуг", сообщили журналистам в пресс-службе Минобрнауки РФ в понедельник.

"Упрощена процедура подачи заявления на получение государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента. Теперь вузы и научные организации смогут оформить все документы в электронном виде и передать их в Минобрнауки России через портал "Госуслуги", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что процесс рассмотрения заявлений министерством будет проходить с такой же тщательностью, как и при подаче на бумажном носителе.

"Благодаря онлайн подаче заявлений: уменьшено количество обязательных документов - до 85% в зависимости от варианта предоставления услуги; сокращен с 6 до 5 месяцев срок предоставления государственной услуги; не требуется заполнение карточки аттестационного дела в федеральной информационной системе государственной научной аттестации (ФИС ГНА)", - пояснили в министерстве.

Там добавили, что эксперимент по онлайн-подаче документов стал возможным благодаря проводимому с 1 августа 2021 года по 31 декабря 2024 года эксперименту по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности.

Первые документы уже поступили на рассмотрение в Минобрнауки через "Госуслуги".

"У заявителей, которыми выступают вуз или научная организация, остается возможность подать заявление на получение госуслуги по присвоению ученых званий профессора и доцента в традиционной форме. Они могут заполнить форму в ФИС ГНА и направить аттестационное дело на бумажном носителе", - подчеркнули в Минобрнауки.

Минобрнауки РФ Госуслуги
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