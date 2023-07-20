Для Навального запросили 20 лет колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе

Приговор будет оглашен 4 августа

Выездное заседание Мосгорсуда по делу Навального. Июнь 2023 года. Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило Московский городской суд приговорить оппозиционера Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества и ряду других обвинений, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.

"Государственный обвинитель потребовал 20 лет колонии особого режима", - сказал адвокат по итогам прений сторон на процессе в отношении оппозиционера в четверг.

Для второго фигуранта дела, технического директора YouTube-проекта Навального Даниэля Холодного, прокуратура попросила 10 лет колонии общего режима, отметил собеседник агентства.

Приговор Навальному будет оглашен 4 августа.

Такой срок Навальному запрошен путем частичного сложения по совокупности с его предыдущим наказанием, назначенным по приговору Лефортовского суда Москвы в 2022 году.

Процесс в отношении Навального проходит в Мосгорсуде в закрытом режиме. Дело слушается в исправительной колонии №6 поселка Мелехова Владимирской области, где оппозиционер отбывает наказание по предыдущему приговору.

В рамках рассматриваемого Мосгорсудом дела Навальному предъявлено обвинение в создании экстремистского сообщества (ч.3 ст. 281.1 УК), финансировании экстремистской деятельности (ч.2 ст. 283.3 УК РФ), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, в том числе в интернете (ч.ч. 1, 2 ст. 280 УК РФ), реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных для жизни действий (ч.2 ст. 151.2 УК РФ), а также создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК РФ).

В деле, в частности, идет речь о "Фонде борьбы с коррупцией" (ФБК) - основанной Навальным организации, которая по иску прокуратуры в 2021 году была признана экстремистской, а ее деятельность на территории РФ - запрещена.

Навальный не признает вину.

Предыдущие дела и приговоры

В 2022 году Лефортовский суд Москвы назначил Навальному девять колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн руб. за особо крупное мошенничество и неуважение к суду.

До приговора Лефортовского суда Навальный отбывал наказание в 3,5 года лишения свободы, назначенное ему Замоскворецким судом Москвы в 2014 году в рамках так называемого дела "Ив Роше".

В начале 2021 года - сразу после возвращения Навального из Германии, где он лечился после предполагаемого отравления, - изначально определенный ему как условный срок по делу "Ив Роше" был заменен на реальный по требованию ФСИН из-за неоднократного нарушения оппозиционером назначенных ему ограничений и обязательств.

Навальный не признает вину ни по одному из обвинений.