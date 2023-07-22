Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на воскресенье из-за ливней с градом

Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Ливни с грозами, градом и сильным ветром прогнозируются в Крыму, ГУ МЧС по республике объявило штормовое предупреждение.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 23 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении главка МЧС.

Возможно возникновение аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий и нарушение транспортного сообщения, подтопление территорий.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива, отмечают спасатели.