Движение по Крымскому мосту восстановлено

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подъездах к мосту.

Ранее в субботу в 10:24 в телеграм-канале появилось сообщение о временной приостановке движения по мосту.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено почти на сутки. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос.