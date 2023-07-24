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Госдума рассмотрит поправки о повышении призывного возраста в двух чтениях 25 июля

Госдума рассмотрит поправки о повышении призывного возраста в двух чтениях 25 июля
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума рассмотрит поправки о повышении призывного возраста до 30 лет во вторник, 25 июля, сразу в двух чтениях, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов.

"Думаю, да, мы его подготовим, времени нет, будем предлагать во втором и третьем", - сказал Картаполов, отвечая на вопрос журналиста, будут ли во вторник рассматривать данный законопроект в двух чтениях.

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Также он сообщил, что в одной из поправок "расширяются возможности по подписанию контракта для военнослужащих, в том числе и по призыву".

Призывной возраст по-прежнему планируется повышать поэтапно с 2024 года на год, и к 2026 году он достигнет 30 лет, отметил Картаполов.

Госдума 14 июня приняла в первом чтении проект закона о поэтапном повышении призывного возраста в РФ. В соответствии с первоначальной редакцией документа, призвать в армию предлагалось граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе. При этом в документе говорилось, что призыву подлежат граждане в возрасте: от 19 до 30 лет - в период с 1 января по 31 декабря 2024 года; от 20 до 30 лет - в период с 1 января по 31 декабря 2025 года; от 21 года до 30 лет - в период с 1 января 2026 года.

Однако в июле Картаполов заявил, что нижний предел призывного возраста останется прежним, призывать в российскую армию будут с 18 лет.

"Главная поправка, что верхний предел - это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет", - заявил депутат журналистам.

Андрей Картаполов Госдума
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