Экс-гендиректор "Мособлэнерго" осужден на пять лет за взятку

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего гендиректора "Мособлэнерго" Алексея Брижаня за взяточничество, а его первого заместителя Алексея Астапова – к условному сроку.

"Решением Красногорского городского суда Московской области Астапов приговорен к лишению свободы на срок 6 лет условно, а Брижань – на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает управление ФСБ по Москве и области во вторник.

Кроме того, Брижаню и Астапову назначены штрафы в размере 3,8 млн. рублей каждому.

Приговор вступил в законную силу.

Брижань и Остапов осуждены за получение взяток.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий управлением установлено, что руководители подрядных организаций, привлекаемых АО "Мособлэнерго" к выполнению работ, регулярно передавали лично Брижаню и Астапову денежные средства в размере 15% от суммы заведенных на фирму контрактов", - сообщили в УФСБ.

Кроме того, добавили там, "часть прибыли каждой подрядной организации АО "Мособлэнерго" также направлялась по указанию Брижаня и Астапова на их личные нужды".

"В ходе проведенных Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве следственных действий собраны исчерпывающие доказательства причастности Брижаня и Астапова к преступлению, предусмотренному частями 5 и 6 статьи 290 УК России "Получение взятки"", - заявили в УФСБ.

В спецслужбе добавили, что Астапов дал признательные показания в процессе расследования уголовного дела, а Брижань признал свою вину в ходе судебного заседания.