Филиалы телеканала "Дождь" признаны нежелательными в России

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России по итогам проверки признала нежелательными для страны организациями латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь" (телеканал ранее был признан властями иноагентом).

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., Нидерланды", - сообщило надзорное ведомство.

По данным Генпрокуратуры, организации созданы "иностранной журналисткой Натальей Синдеевой, имеющей российское гражданство (признана иностранным агентом), после принятия генпрокуратурой России и Роскомнадзором мер по ограничению доступа к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях в отношении российского ООО "Телеканал Дождь" за систематические нарушения законов о СМИ и об информации".

В подготовке информационных материалов этих организаций участвуют нидерландские и латвийские журналисты, имеющие российское гражданство, также внесенные в реестр иностранных агентов Тихон Дзядко, Екатерина Котрикадзе, Владимир Роменский, Анна Монгайт, София Гройсман, Мария Борзунова и другие, отметили в Генпрокуратуре.

SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. распространяют материалы экстремистских организаций (ФБК, "штабы Навального", запрещены в России), террористических организаций ("Хизб ут-Тахрир", запрещена в России), иностранных агентов ("Медуза" (признана нежелательной в России), "Радио Свобода"), говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, обе организации регулярно публикуют информационные материалы признанных нежелательными организаций, а также размещают много "видеоматериалов, к которым ранее принималось решение об ограничении к ним доступа в связи с нарушениями российского законодательства".

"Финансирование организаций осуществляет признанный иностранным агентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober", - говорится в сообщении.

По оценке Генпрокуратуры, "указанные организации дискредитируют органы государственной власти Российской Федерации, правоохранительные органы, распространяют недостоверные сведения о специальной военной операции, оказывают поддержку организациям и физическим лицам, включенным в реестр иностранных агентов, а также участвуют в распространении материалов организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

"Дождь" был признан СМИ-иноагентом в августе 2021 года.

1 марта 2022 года сайт "Дождя" был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры, одновременно с сайтом радио "Эхо Москвы" и отключением радиостанции от эфира.

В надзорном ведомстве связали претензии к телеканалу с "целенаправленным и систематическим размещением" на сайте "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". В Роскомнадзоре подтвердили блокировку обоих сайтов за целенаправленную публикацию фейков.

После этого телеканал приостановил вещание, а многие его сотрудники и руководители уехали из России. Через несколько месяцев после этого "Дождь" получил лицензию на вещание в Европе.